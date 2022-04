Oled just nii hea tervise juures, kui heas korras on sinu veri. Mõningaid vereanalüüse tasub teha regulaarselt

“Veres peegel­duvad ühel või teisel viisil orga­nismis toimu­vad protsessid ning ena­mik kudede ja elundite funkt­sioonide häiretest. Verest on võimalik teha tuhandeid ana­lüüse, mis aitavad hinnata eri haiguste (näiteks diabeedi, südame-veresoonkonna­haiguste) riski või olemasolu, organite talitlust ja selle häireid, organismi funktsio­neerimises osalevate vita­miinide ja mineraalainete taset, allergiaid ja talumatusi (näiteks laktoosi ja gluteeni suhtes).”

Doktor lisab, et veel saab vereanalüüside alusel hinnata toitumise ja füüsilise koormuse mõju organismile, vedeliku tarbimist ja sedagi, kas inimene on vereprooviks korralikult valmistunud — näiteks kas viimasest toidu­korrast on möödunud ettenähtud aeg.

Tervisekontroll olgu regulaarne



“Regulaarne tervisekontroll, mille üks osa on mitmesugused laborianalüüsid, võiks olla