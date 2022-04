Enesearmastus on teema, mis pälvib üha rohkem tähele­panu. See on sõna, mille ümber on ehitatud megaärid ja mida kummardavad tuhanded naised ja mehed maailmas, lootes, et see üks toode — olgu siis uus joogamatt, veepudel või märkmik — tagab neile kestva armastussuhte ise­endaga. (Jah, olen isegi selle lõksu langenud.) Tõepoolest, need asjad võivad küll lühi­ajaliselt enesetunnet paran­dada, kuid siiski jääb vasta­mata küsimus, kuidas enes­earmastust pikemalt hoida.

Enesearengunõustaja Caitlyn Roux rääkis paar aastat tagasi oma TedTalki ettekandes, et peame mõtes­tama suhet iseendaga nagu tavalist sõprussuhet, kus alguses tuntakse end kohma­kalt, on keeruline leida ühiseid jooni ja jututeemasid, kuid ajapikku tekivad juba naljad, mida mõistate vaid teie kaks.

Mind jäi see mõte kum­mitama, sest ilmselgelt tahad sõbrale alati parimat, armastad teda tema vigadest hoolimata ning usud tema unistustesse, olenemata sellest, kui pöörased need on. Miks käitume ise­endaga sageli teisiti? Seame teiste heaolu ettepoole, suhtume oma võimetesse ja ideedesse umbusuga ning oleme altid kritiseerima oma välimust ja olemust?

Nende küsimuste lahti­harutamiseks olen appi palu­nud Kristi ja Anete Pedaru ehk ema-tütre duo, kes on võtnud missiooniks õpetada igas eluetapis naisi ja mehi iseennast armastama.