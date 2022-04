Kadri Voorand rahu säilitamisest: kui lasen negatiivsel oma sõnum rahulikult ära rääkida, saan ka midagi lahendada

Et end rahustada, käib Kadri tihti looduses, kuulab muusikat või keskendub lihtsalt hingamise vaatlemisele. Ta usub, et oleme loodud tundma kõiki tundeid, mida maailm meis esile kutsub. Oluline on neid tundeid austusega kuulata.

Loodus toob rahu

Nii kutsus teda meri eile öösel, ehkki polnud „mõistlik“ nii hilja minna. „Ei saanud teisiti. Tulin. Hea on, et on, kuhu tulla. Olen mõtetes veel Ukraina toetuses ja kontserdil, mida raadiost kuulasin,“ rääkis ta.

***

Kadri Voorand astub 26. märtsil üles Keila-Joal püramiidmajas koos Ingrid Joya Tsireliga mõnusal kontsertrännakul. Kontsertrännakul jagab Kadri kuulajatega muusikailma, kus millest tahes unistamine ja lihtsalt logelemine, mõnulemine on lubatud ja Joya toetab seda inspireeriva sõnaga.