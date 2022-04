LUMMAVAD FOTOD | “Tahtsime salaja ja kahekesi abielluda." 14 aastat koos elanud paar pidas pulmi tagasihoidlikul, aga imekaunil viisil

Oma kohtumispäeva, 5. detsembrit, tähistavad nad siiani igal kuul. “Meie jaoks on iga kuu viies kuupäev märgiline. Risto toob mulle lilli, mina midagi magusat. Nii on see olnud 14 aastat.”

Viiendale kuupäevale lisaks tähistab nüüd paar ka kaheksandat kuupäeva. Nad abiellusid 8. augustil.

Tark ei torma

Kui küsida, miks pärast 13 kooseluaastat abielluda, siis puhkevad mõlemad naerma. “Me teadsime, et see küsimus tuleb,” muigab Risto. “Aga kas sa kartsid?” pöördub Marika abikaasa poole, kes vastab: “Tark ei torma… Marika on alati soovinud suurejoonelisi pulmi…” Marika jätkab: “Ei, me olime rääkinud kahekesi abiellumisest, aga Šotimaa mõisas! Hobuste ja kaarikuga!”