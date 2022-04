Noorte naiste kaitsetahe on hüppeliselt kasvanud. Põhjuseid selleks on mitmeid

Kahtlemata on teavitustöös oluline roll nii ajateenistuses olevatel kui ka kaitseväes teenivatel naistel, kes oma kogemuslugusid jagades on paljudele noortele eeskujuks. Lisaks korraldatakse naistele igal aastal töövarjupäevasid, kus nad saavad erinevates üksustes omal nahal tunda, kuidas kulgeb elu Kaitseväes.

Naiste huvi kasvamise taga näeb Peedoson aktiivset teavitustööd. „Juba mitu aastat korraldame naistele suunatud ajateenistuse teabepäevasid, kus noortele selgitatakse kaitseväekohustuse võtmist ja sellega kaasnevat. Lisaks käime regulaarselt koolides gümnasistidele esinemas, kus kuulajateks on nii neiud kui noormehed. Oleme igal võimalusel pildis ja otsime uusi kanaleid naisteni jõudmiseks.“ Teavitustöö on oluline aitamaks noortel saada paremat ülevaadet ajateenistuse olemusest, aga ka edasistest karjäärivõimalustest kaitseväes.

Põhjuseid, miks noored naised soovivad aega teenida, on Peedosoni sõnul mitmeid. Mõned soovivad end pärast keskkooli lihtsalt proovile panna, teised tahavad edasiõpingute eel mõtlemispausi võtta. Leidub ka neid, kes näevad ajateenistuses võimalust mitmekülgse karjääritee alustamisel. „Täna on ajateenistuse läbinud naine tööandjate silmis hinnatud, eelkõige kaitsevaldkonda asudes, kuid ka muud olulised valdkonnad on hakanud hindama ajateenistusest saadud kogemusi töötaja olulise lisandväärtusena,“ räägib Peedoson.

„Kunagi oli tõesti nii, et Eesti ajateenijate koosseisu oodati vaid noormehi ja naised jäid tahaplaanile. Täna on Eesti riigikaitse üks eesmärk pakkuda kõigile võrdseid võimalusi ning naised ajateenistuses pole erand, vaid reegel,“ sõnab Kaitseressursside Ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja Merle Peedoson.

Peedoson rõhutab, et avaldust ei tasu teha kergekäeliselt, sest tuleb arvestada, et koos ajateenistusega võetakse endale kaitseväekohustus, mis kestab kuni 61 aastaseks saamiseni. „Ajateenistuses on naisel võimalus 90 päeva jooksul ümber mõelda, kuid peale seda on kohustus võetud ja seda enam tühistada ei saa.“

Esmalt kontrollitakse kõigi taotluse esitanud naiste sobivust ajateenistusse. Näiteks vaadatakse üle andmed karistusregistris ja kontrollitakse haridustaset. Kui probleeme ei ilme, kutsutakse soovi avaldanud naine arstlikku komisjoni. Selleks sobiva aja ja koha saab soovija ise valida.

Enne arstlikku komisjoni tulemist on vaja anda juurdepääs oma tervise andmetele ja täita tervisedeklaratsioon. See aitab komisjoni arstidel sooviavaldaja tervist põhjalikult kontrollida ning teha otsuse, kas noor sobib ajateenistusse või mitte.

Võrreldes meestega on naiste tervisekontrollis üks erinevus: neidudel tuleb esitada günekoloogi tõend, kuid selle maksumus hüvitatakse. Selle eesmärk on selgitada välja, et naisel ei esineks ajateenistust välistavaid asjaolusid, nagu näiteks rasedus.

Naistel mitmed eelised

Kui tervis kontrollitud ja vastab ajateenistuseks vajalikele nõuetele, saab ta valida, millisesse väeossa teenima minna. Peedosoni kinnitusel on kõik väeosad valmis naisi ajateenistusse võtma ning nende puhul arvestatakse asukoha ja aja valikul neiu sooviga. „Ainsaks takistuseks võib kujuneda see, kui oma sooviga tullakse meie juurde liiga hilja — siis võivad üksused olla juba komplekteeritud. Siit ka üleskutse noortele naistele, et nad teeksid oma avalduse võimalikult vara,“ lisas Peedoson,

Aega saab koos teenida ka koos sõprade ja sõbrannadega. Selleks tuleb leida lisaks endale veel vähemalt viis mõttekaaslast ja saata Kaitseressursside Ametile nende nimed ning isikukoodid koos ajateenistuse koha ja aja eelistusega. „Kaitsevägi on lubanud, et sõpruskond saab ajateenistuse esmase väljaõppe läbida koos,“ ütleb Peedoson.