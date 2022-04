FOTOD | 4 moekat rõivakomplekti, mil pole praeguste moesuundadega mingit pistmist, aga stiilikuningannad siiski jumaldavad neid

Värskete moetrendide kõrval on alati ka need rõivad ja aksessuaarid, mida naised on aastakümneid kanda armastanud. Kui sinagi tahaksid luua endale garderoobi, mis peab vastu ajale ja peidab endas klassikalisi esemeid, mida põlvest põlve edasi pärandada, siis tasub inspireeruda naistest, kelle rõivakomplektid on sellised, mida armastatakse kanda juba aastakümneid.