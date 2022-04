Põnev! 20nda Tallinn Fashion Weeki avavad noored moetegijad šõuga, mis pöörab arusaama moeetendusest pea peale

ONLY BASICU aluseks sai äärmiselt igapäevane ning pea kõigi riidekapis olev ese — hallid dressid, mida peamiselt kasutatakse kujundina moevälja mõtestamiseks. Dresside kujund sai aluseks mitmele mõttekäigule, mis tervikus lahendusid mitte ainult moekunstilises, vaid ka performatiivses, tekstilises, helilises ja installatiivses elemendis. Loomisprotsessi puhul oli oluline, et lavale jõudev valmiks jätkusuutlikult — kõikele teoses kasutatud jääkmaterjalidele ja teise ringi toodetele on antud uus elu. Ühtlasi peeti silmas, et teos ei valmiks ainult üheks õhtuks valitud publikule, vaid pakuks mõtlemisainet kauemaks. Seepärast ei jää ONLY BASIC ainult lavalaudadele, vaid jõuab ka avalikku ruumi ning trükisõnas inimeste kojugi.

Tõuke loominguks andis ühine arusaamine, et moodi meediumina on võimalik vaadelda palju laiemalt kui seda harjumuspäraseks saanud moenädala formaat tavatseb käsitleda. Mood ja riided on ühest küljest argised, kannavad riideid ju ometi kõik. Ühest küljest võib mood olla hulk pealiskaudselt viieteistkümne minutiga presenteeritavaid tooted, teisest küljest on rõivad aga äärmiselt tundlikud ja sotsiaalsed, ning nendeni jõudmiseks tuleb teha laiem läbilõige kaasaja olmest ja ulmest.

Karl Joonas Alamaa on EKA moedisaini tudeng, kes on hetkel end Antwerpeni Kuninglikus Kunstiakadeemias kostüümikunsti vallas täiendamas. Alamaa oli hiljutise Hõbenõela üks nominentidest ning on pälvinud tähelepanu oma sotsiaaltundliku ja suguhülgava moekäsitluslaadi poolest.

Lisette Sivard on samuti EKA moedisaini tudeng, kes on end täiendanud Brnos kehadisaini erialal. Oma töödes on ta mõjutatud keha, liikumise ja ühiskonna toimimisest. Moodi on ta tajunud pigem kui performatiivsele praktikana kuivõrd rõivastena.

Andreas Kübar on äsjane EKA moelõpetaja, olles end täiendanud nii Koldingu disainikoolis moe vallas kui ka Hendrik Vibskovi ateljees. Ühtlasi on Kübar paljude eestimaalaste poolt armastatud brändi Ellen Richard disainer.

