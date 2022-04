Lahkuminek nõuab enamasti julgust. Me kõik oleme lugenud artikleid, millised on märgid, mis viitavad, et nüüd on aeg minna oma eluga teises suunas. Need annavad tunnis­tust, et suhe on tõepoolest otsa saanud. Millest aga nõnda palju ei räägita, on emot­sioonide ja tunnete šokk, mis saabub hetkel, kui kõik ongi päriselt läbi.

Kuidas selles olukorras iseendaga toime tulla, et vältida musta auku kukkumist? On see üldse võimalik? Samasugused tunded saabuvad ka leinaga. Kui oleks vaid teadnud, et see hetk on meie viimane, siis mida kõike oleks teisiti teinud ja öelnud…