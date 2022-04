Möödunud pühapäeval, 20. märtsil tervitasime ametlikult kevade algust ja nagu iga uue hooaja alguses on nüüd paslik vaadata üle värsked moesuunad. Ülilühikesed seelikud, värvide mäng, nullindate võidukäik — just neist märksõnadest tasub nüüd juhinduda. Moes on aga ka palju muud.