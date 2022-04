11 väga lihtsat viisi, kuidas oma kallimale veel parem partner olla, et teievaheline kirg aina kasvaks

Kui küsid endalt, kuidas olla parem armsam oma partnerile, otsid ilmselt ka nippe, kuidas magamistoas pisut olukorda parandada. Siiski, pea meeles, et hea seks ei tähenda alati seda, et orgasm peaks intensiivsem olema või kiiremini tulema. Vastupidi, suurepärane armsam on sageli hoopis selline, kes suudab emotsionaalsel tasemel suhet parandada.