HOROSKOOP | Nendel kolmel tähemärgil on alati õigus (või vähemalt nad ise usuvad nii)

Olgu, me nõustume, et tegemist on suurepäraste inimestega, kes kipuvad sageli olema intelligentsed ja väga informeeritud. Nad võluvad meid oma intrigeerivate faktide ja taibukusega, kuid aeg-ajalt lähevad nad ka liiga kaugele. Need kipuvad olema hetked, kui nad asuvad targutama ja arvavad, et vaid nende viis on õige viis.