FOTO | Läbi aegade kõige veidram moekoostöö? Käed lõid luksuskingade firma ja poppe plätusid loov bränd

Tõenäoliselt Tallinna tänavatel me neid jalavarje just palju ei näe (kui üldse), sest need, kes tahavad kanda Blahnikuid, ei taha kanda Birkenstocke, ning need, kes kannavad Birkenstocke, ei taha kulutada mitusada eurot ebapraktiliste säravate sandaalide peale, aga see ei tähenda, et koostöö poleks huvitav vaadata.