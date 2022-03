FOTOD JA VIDEO | Eesti moetegelased toodavad Ukraina heaks nii patju kui kamuflaažvõrke: pommitatakse ju valimatult kõike

Stuudios on oma abikäe ulatanud ka näitleja Piret Krumm, kes täidab patju vatiga, mis muudab need kohevaks ja pehmeks. “Igaüks teeb nii palju kui saab,” sõnab ta ning lisab, et on ise ka näiteks Airbnb platvormi kaudu rentinud Ukraina linnades kortereid, et rahalise panusega sealseid inimesi toetada. “Ka mõned pisemad toetused olen teinud, aga see siin on praegu kõige mõnusam ettevõtmine. Lihtsalt teed midagi reaalset. Kui palju sellest abi on? Ma arvan, et väga palju. Ja siis oled kuidagi ise nende inimestega siin koos ka, lähedased sõbrad, peaaegu nagu pereliikmed — see kuidagi tõstab endal ka tuju.”