Kui tahad, et jumestus kaua kaunis püsiks, tuleb meigitooteid kanda nahale kindlas järjekorras

Esimesena: meigialuskreem

See on tegelikult üsna loogiline, aga see kehtib ka näiteks silmaaluskreemide ja huulepulga aluskreemide puhul. Mitme erineva toote kombinatsioon tagab kõige parema tulemuse.

Nüüd jumestuskreem ja alles siis peitekreem

Kui su nahal domineerib mõni inetu vistrik, tasub seda peita nii, et esmalt katad naha jumestuskreemi ja siis alles peitekreemiga. Nii jääb tulemus kaunis ja pead kasutama ka vähem toodet.

Seejärel päikesepuuder ja seejärel põsepuna

Kui soovid kasutada vaid päikesepuudrit, kanna see jumestuskreemi peale, aga kui soovid lisada ka pisut roosakat värvitooni, siis tee seda kindlasti järjekorras teisena. Päikesepuuder toimib ka kontuurijana, aga kui ajad järjekorra sassi, jääb tulemus pisut veider.

Kulmude aeg

Kujunda ja täida tühimikud kulmukaares enne, kui asud silmameigi juurde, sest nii saad kasutada kulmukaart juhina. See on kasulik ka juhul, kui kogemata apsaka teed ja on vaja kasutada meigieemaldajat.

Lauvärvid, silmalainer ja siis ripsmetušš

Just see on järjekord, mida kasutada silmameigi tegemisel. Ripsmetušš jäägu viimaseks, sest esiteks, puhaste ripsmetega on lihtsam lauvärve ja laineritušši lisada ning teiseks, näed, kui palju sul üldse ripsmetušši vaja läheb, et tulemus jääks kaunis ja loomulik.

Nüüd on puudri aeg

See kinnitab meigitooted ära ja katab naha kihiga, mis aitab kontrollida rasu. Peale seda on aeg piserdada nahale kinnitusspreid.

Huulepulk jäta viimaseks

Nüüd, kui kogu jumestus on näol ja ilusti kinnitatud, on aeg vaadata üle, millist huulemeiki soovid luua. Ehk eelistad tagasihoidlikku matti tulemust või hoopis pidagi läiklevat ja pilkupüüdvat? Huulepulk jäägu alati meigirutiini viimaseks sammuks.

Allikas: Vogue Australia