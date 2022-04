Valusad mälestused lapsepõlvest

Oprah räägib raamatus, et sai lapsena pidevalt peksa. Toona peeti normaalseks, et lapse eest hoolitsevad inimesed kasutavad füüsilist karistust. Tema vanaema Hattie Mae suhtus sellesse tõsiselt, aga juba kolmeaastasena teadis neiu, et see, mida ta läbi elab, on vale.

„Sain ühe kõige hullema nahatäie, mida mäletan, pühapäeva hommikul.