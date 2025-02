Eestis elav ukrainlanna: püüdsin olla rahulikum, et mitte kedagi šokeerida. Surusin end alla, aga see ei mõjunud mulle hästi

Vabariigi aastapäeva eelõhtul käis Vitaliia abikaasaga sünnipäeval. Söödi-joodi, tunti elust rõõmu. 24. veebruari hommikul tundis Vita läbi une, et midagi on juhtunud. Abikaasa Ragnar (Pipedrive’i asutaja Ragnar Sass – toim) käis mitu korda arglikult üle ukse vaatamas, kas naine on juba ärganud. “Kui lõpuks silmad lahti tegin, teatas ta, et sõda on alanud.”