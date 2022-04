FOTOD | Siret Design toob salapäraselt särava kollektsiooniga moelavale 21 aasta pikkuse kogemuse tikkimises

“Dirty Martini kollektsioon on minu lähenemine modernsele õhturiietusele. Rõivad on klassikalised ja väga lihtsasti olemasoleva garderoobiga sobituvad. Kõikidel esemetel on erinevad graafilised pärltikandid ja vinüül-litritega tikitud pinnad, mis on tõeliselt heaks ülevaateks sellest, kui värske ja samas ajatu võib pärltikand olla,” tutvustab disainer Siret Esko kollektsiooni tagamaad.