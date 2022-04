FOTOD | See on 2022. aasta moetrend, mille nimel nii mõnigi moesõber on (ajutiselt) valmis oma lemmikteksad sahtlisse unustama

Jälgides erinevaid 2022. aasta kevadsuviseid moekollektsioone, märkame, et neid iseloomustab sageli ühine joon: püksid on muutunud lohvakamaks ja lendlevamaks. Olgu tegemist siis mugavamate kontoripükste või hoopis multifunktsionaalsete kargopükstega — kõik märgid näitavad, et lohvakus on moes, vahendab portaal Who What Wear.