Ameerika finantsekspert Peter Schiff pälvis hiljuti kõvasti kriitikat, sest postitas Twitterisse läbimõtlemata säutsu. Talle jäi ette militaarroheline T-särk, mida Zelenskõi kandis, kui pidas interneti vahendusel kõne USA kongressile. „Mõistan, et on raske aeg, aga kas Ukraina presidendil pole ülikonda?” nähvas Schiff.

Schiffi sõnul on kongressiga rääkides T-särki kanda lugupidamatuse märk, aga tema jälgijad ja paljud teised sotsiaalmeedia kasutajad ei ole temaga nõus. Tundub, et ka Prantsusmaa president mitte, vähemalt peegeldub see tema viimase aja ebatavalises rõivavalikus. Tuntud kui üks paremini riietuvaid Euroopa liidreid, kannab Emmanuel Macron sageli tumesinist ülikonda ja tema juuksed on alati täiuslikult soengusse kammitud, aga sõjaajal on moereeglid muutunud. 14. märtsil ilmunud fotodelt on näha, et Macron kannab tööasju ajades tavapärase viisaka ülikonna asemel hoopis tumedat pusa ja teksapükse.