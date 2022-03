Ukraina esileedi Olena Zelenska emadepäeva küsimus venelannadele: mis tunne teil on, kui teie pojad tapavad meie lapsi?

2019. aastal, kui Volodõmõr Zelenskõist sai Ukraina president, tõusis tähelepanu keskpunkti ka tema abikaasa Olena Zelenska. Tema on Putini jaoks Ukraina riigijuhi kõrval sihtmärk number kaks, kuid vaatamata naist varitsevale ohule on ta rohkem kui kuu kestnud sõja ajal suutnud mõjuda oma rahvale rahustavalt. Emadepäeval avaldas portaal Daily Mail tema mõtisklused, mis olid peamiselt suunatud Venemaa emadele.

Siin on tema täispikk postitus:

“Küsige ükskõik milliselt emalt, mis on tema jaoks maailmas kõige hinnalisem, ja olen täiesti kindel, et vastus on sama: lapsed. Kuid see kohutav sõda tähendab lastele surma.

“Surm” ja “lapsed“ — need on kaks sõna, mis ei tohiks seista kõrvuti. Emana tean, et on täiesti võimatu neid isegi välja öelda. See tähendab murtud südameid, lõhutud perekondi ja lõppenud saatusi.