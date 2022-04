FOTOD JA VIDEO | Tradehouse'i uue brändi esitlus meelitas kohale kaunid ja uudishimulikud tuntud näod

Tegevjuhi sõnul oli brändiuuendus juba pikalt plaanis, kuid ellu viidi see peadpööritava paari kuuga. “Protsess oli intensiivne, kuid tulemusega võib igati rahule jääda,” kinnitas ta. Pretty Curious ei ole Kuldkepi sõnul vaid üritust saatma jääv lööklause, vaid tegu on sõnapaariga, mis jääb Tradehouse’i kandma ka tulevikus. “Meie kliendid on targad ja neid huvitab kõik alates brändi päritolumaast kuni koostisosadeni välja. Ka meie eesmärk on olla aus, uudishimulik ja skeptiline selle osas, mida me klientidele pakume,” avas ta Tradehouse’i missiooni.



Kogu üritust saatis parimas mõttes kirju esinejate kava. Juba mõni tund enne pidu võisid Nautica külastajad kuulda plaate keerutamas DJ Andres Uibot ja pillide taga trummar Meinartit. Meeleolukat üritust juhtis näitleja Saara Pius, kes rahva meeleolu üleval hoidis ja ürituse sujuva kulgemise tagas. Piduliku lindilõikamise juhatasid sisse Free Flow tantsutüdrukud, kes esitasid Tradehouse’i uutest värvidest inspireeritud LED-lintidega tantsukava. Õhtule pani piduliku punkti aasta naisartisti tiitliga pärjatud laulja Kogu üritust saatis parimas mõttes kirju esinejate kava. Juba mõni tund enne pidu võisid Nautica külastajad kuulda plaate keerutamas DJ Andres Uibot ja pillide taga trummar Meinartit. Meeleolukat üritust juhtis näitleja Saara Pius, kes rahva meeleolu üleval hoidis ja ürituse sujuva kulgemise tagas. Piduliku lindilõikamise juhatasid sisse Free Flow tantsutüdrukud, kes esitasid Tradehouse’i uutest värvidest inspireeritud LED-lintidega tantsukava. Õhtule pani piduliku punkti aasta naisartisti tiitliga pärjatud laulja Yasmyn

Vaata fotosid sündmusest: