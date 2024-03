ARHIIV | Täna sünnipäeva tähistav kultuuriminister Heidy Purga: poliitik peab olema nähtav, aga kõige olulisem on jääda iseendaks

“Nüüd saan Ukraina suurest südamest, elujaatusest, -kirest tegelikult aru. Mul on tunne, et Ukraina elu on kõik nüüd tagasi. Vanaema on tagasi. Mingid hetked on tagasi… Mul on olnud privileeg olla osa Ukraina kultuurist,” mõtiskleb riigikogu liige ja DJ Heidy Purga. Ukrainas toimuv sõda on toonud selle maaga seotud lapsepõlvemälestused eredalt meelde.