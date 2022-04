FOTOD | Pariisi üks kauneimaid kodusid. Heida pilk Coco Chaneli ajaloolisse, kunstiga täidetud korterisse

Mõeldes Coco Chaneli kodule, meenubki esimesena see trepikoda. Täpsemini selle maast laeni peeglid, mis teevad just sellest kohast kogu kodu staari. Iga peegel on sätitud erineva nurga alla, mistõttu, kui moelooja istus ülevalt viiendal trepiastmel hetkel, kui modellid temast mööda kõndisid, sai ta hinnata oma loomingut iga nurga alt. Šõude ajal nägi ta just sealt ka oma alumisel korrusel istuvate klientide reaktsioone, ilma et kliendid teda ennast silmaks.