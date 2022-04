Brand NO.8 toob kevadise Tallinn Fashion Weeki moelavale illusioonid ja kontrastid

Valge ja musta kombinatsioon rõhutab kontrastsust, olles justkui päev ja öö. Valge värv aga isikustab võrdsust, sisaldades võrdselt kõiki olemasolevaid spektrivärve. Sellel kõigel on moelooja sõnul tähendusrikas tähendus, andes ühtaegu edasi nii sära kui külma. “Must ei ole värv, vaid selle puudumine, olles puhtuse ja võrdsuse omamoodi vastand. Tõmmates paralleeli eluga, siis inimese jaoks on peamine leida tasakaal musta ja valge vahel, ei saa eitada ühte äärmust, olles teisel pool. Ühte eitades kaotab inimene tasakaaluratta nagu köielkõndija tsirkuses,” avab disainer, lisades, et inimeste olemasolu on ilus, sest iga päev peame elu tasakaalustama ja tunnetama. “Eriti praeguses reaalsuses,” lisab ta.