FOTOD | Alexanderling: ka kõige hallimas päevas võib veidike naerda, ükskõik kui absurdne on olukord

Värvipalett tuletab meelde, et vaatamata destruktiivsele olukorrale maailmas on kuskilt võimalik leida lohutust, inimlikkust, isegi sära. Ka kõige hallimas päevas võib veidike naerda, ükskõik kui absurdne on olukord. Rõivaste eesmärk on toetada seda väikest päikeselist hetke, mis aitab edasi liikuda parema suunas. „Käisin sügisel väikesel reisil Pariisis, kus vaatamata hirmudele jõudsin tõdemuseni, et isegi sealse rahvamassi seas ei kao mu individuaalne omapära suure summa sisse ära, vaid suudan enda olemuse säilitada ja olukorda nautida,“ kommenteerib moekunstnik Anu Ling uue kevadloomingu algust.

Uue kollektsiooni siluett on endiselt kohaliku rätsepatöö meistriklassist. Disainer eelistab ja jääb truuks kodumaisele oskus- ja käsitööle, mis annab panuse traditsioonide hoidmisse ning jätkusuutlikkusse. “Tegemist ei ole ühe hooaja vilgatusega, vaid iga ese kollektsioonist on loodud kestma ajatuna läbi trendide lainetuse. Nagu meie vanaemad mõtlesid ja käitusid, on ka nüüd Alexanderlingi loomingu kandjad oodatud tagasi stuudiosse, et vahetada mantli vooder, kleidi nööbid või teha väike täiendus, mille järel on rõivas veel mitmeid hooaegu edasi kantav,” selgitab disainer, et jätkusuutlikkuse kõrval on suurema au sees eseme eluea pikkuse väärtustamine ja ajatus.

Alexanderlingi kevadkollektsiooni voogavad jooned ja avaralõikelisus, peenest angooravillast avatud esiosaga hõlstid-kudumid toetavad kandja mugavusotsingut ning hoiavad pitsitava sisetunde eest, mis igapäevaste stressirikaste uudiste valguses hinge pressib. Alexanderlingi eesmärk on isiklikul tasandil, ihu vastas, olla turvaliseks toetumispunktiks, värskendada pealetükkivaid musti mõtteid, pakkuda pehmet maandumist hetkes, milles on kevadeti nii palju ilu ja indu kasvada, olla parem. Isegi kingad on mugavaks maandatud plokk-kontsaga, mis lisavad suvist lohakust.