SUUR ÜLEVAADE | Pulmatort peaks olema peokoha valiku järel projekt number kaks. Kuidas valida see õige?

Tordi lahtilõikamise traditsioon oli, on ja jääb, aga klassikalised suured tordid teevad uuel aastal ruumi mitmekülgsetele magusalaudadele.

Koogisahvri tordimeister Maarika Sale rõhutab, et pulmatort peaks olema peokoha valiku järel projekt number kaks. Korraliku ja meeldejääva tordi järjekord on vähemalt aasta, väga nimekatel tegijatel isegi rohkem. See tähendab, et 2022. aasta suveks enamik tugevaid tordimeistreid enam uusi tellimusi vastu ei võtagi. Mis teeb ühe tordi nii eriliseks, et seda ollakse nõus aasta aega ootama?

Pulmatort on algusest lõpuni “rätsepatöö”, kus iga väiksemgi detail on täpselt pruutpaari nägu. “Pulma­tort peaks ikkagi välja paistma ja meelde jääma,” soovitab Sale sellele detailile hoolega mõelda ning mitte leppida lihtsa ja hetkega ununeva küpsetisega.