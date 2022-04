KLÕPS | Jennifer Lopez inspireerus prantslannadest? See lihtne kombo sobib igale naisele

Kuigi peab jätkuvalt paika, et jumaldame Jennifer Lopezi tavapärast väljanägemist (olgu selleks siis Versace džunglimustriline kleit või Giambattista Valli pruutkleiti meenutav minikleit), siis on selge, et see naine kannab välja absoluutselt iga stiili. Niisiis pole ka ime, et prantslannadest inspireeritud kombo — valge t-särk ja alt laienevad teksapüksid — näeb tema seljas lihtsalt vapustav välja.