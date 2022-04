Peale seda, kui Chris Rock Oscarite auhinnagalal Jada Pinkett Smithi alopeetsia üle nalja viskas ja naise abikaasa Will Smith talle selle ees kõrvakiilu andis, on vähetuntud autoimmuune nahahaigus taas tähelepanu keskpunktis. Millega täpsemalt on tegemist ja miks see nii tuliseid tundeid tekitas, saab ehk lähemalt aru ühe naise kogemuse põhjal.