KUULA | Tuntud podcast 'i juht Katri Teller heast tervisest: ühel hetkel on vaja otsustada, et sina kontrollid oma elu. Ja siis tuleb tegutsema hakata

“Kas sinu igapäevane rutiin on küpsisekausi taga veinitada ja vaadata televiisorit või hoopis see, et lähed kõnnid iga päev tund aega metsas? Pikaajaliselt on nende harjumuste tulemused selgelt näha,” arutleb ülipopulaarse podcast'i Blondcast juht Katri Teller. Ta lisab, et eriti just naiste puhul on alates teatud vanusest näha, millist elustiili on keegi harrastanud.