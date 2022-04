Sel viisil on sul võimalik kogeda oma pulmapäeval kogetud erilisi tundeid uuesti ja uuesti

Seda, et pulmavideod on palju populaarsemad kui kümme aastat tagasi, kinnitavad nii videograafid ise kui ka pulmakorraldajad. Üle 150 pulma korraldanud Egerta Mändmetsa kogemuse põhjal tellib oma pulma videograafi 60–70 protsenti paaridest. “Mäletan, et alguses pakkusid seda teenust vaid mõned videograafid, kuid nüüd on neid juba päris palju ja pruutpaaridel valik väga lai,” ütleb Mändmets. Ta lisab, et kõik püüdlevad selle poole, et pakkuda kliendile midagi erilist.

Nii on ka Mändmets ise kahe käega selle poolt, et võimalusel võiks pulma ka videosse jäädvustada. “Olen seda kogenud ja saanud ka oma paaridelt päris palju tagasisidet, et video viib nad selle imelise päeva emotsioonidesse tagasi. Foto seda nii ehedalt siiski ei suuda.”

Pulmakorraldaja sõnul on pulmapildid valik, mis tehakse kindla peale, video aga tellitakse siis, kui eelarve seda lubab.