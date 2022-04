Ajal, mil nii paljusid inimesi kimbutavad ummistunud poorid (aitäh, uus nähtus nimega maskne!), kaasneb sellega ka mure, et kuidas vabaneda neist tekkinud armidest? Alustuseks halb uudis: kui vistrik jätab endast maha armi, on nahakahjustus juba tekkinud (just seetõttu hoiatavad paljud nahaarstid punnide pigistamise eest).