Oleks elu film, saaksid olla nii peaosas kui ka kostüümikunstniku rollis. Õnneks on elu palju enamat. Ja rolle, mida mängida, ning kostüüme, mida kanda, äralugematult. Tuleb ainult valida. Olla õrn või mässumeelne, mahe minimalist või pilgunaelutajast maksimalist. Või kõike seda korraga! Peaasi on julgeda. Need kaks naist teavad seda.

KONTRASTID, KOONDUGE!

Ühel pool aristokraatlikud kangad ja musta-valge võimumäng, teisel aga lopsakalt ümarad, kelmikad prilliraamid ja vahtvalge sasisoeng. Pipilikult sinivereline, ilmeksimatult stiilipuhas — graafik ANU KALM juba teab, kuidas vastandeid tõmbuma panna.