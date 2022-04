Kakumäe sadamas asuv esindussalong püsis lahti ka pika talve kiuste. Mis on nende saladus?

Pikemalt peatume Holebrooki tuulekindla voodriga kudumite ees. Selgub, et need on üks kaupluse suurimaid müügihitte. Õnneks ei ole tarvis nende tõhususes veendumiseks nahast välja pugeda. Oleme ju siiski Kakumäe sadamas. Nautical Partnersi esindaja sõnul ongi nii mõnigi huviline käinud kudumit uksest väljas meretuulte käes proovile panemas ja siis imestunult tagasi tulnud. „Kes selga proovib, see ostab ka,” hoiatab ta naerulsui, et kui Holebrooki kudumitele sõrm anda, võtavad need terve käe. Pole hullu! Arvestades meie siinset kliimat, kulub kudum küllap marjaks ära mitte ainult meresõitjate, vaid meist igaühe riidekapis.

Vestlusest Nautical Partnersiga selgub, et neid, kes oskavad, täitsa on. 2021. aasta mais uksed avanud esindussalongil on kujunenud välja oma püsikliendid, kes on põhjamaiselt elegantsetele ja mugavatele riietele truuks jäänud. Tullakse lähemalt Kakumäelt, aga teinekord ka teiselt poolt Tallinna. Muidugi satub nende kõrval esindussalongi ka niisama sadamas jalutajaid, kes teinekord esiti arvanud, et ehk on sadamale kohaselt tegemist hoopis mõne meresõidukite tarvikuid müüva poekesega. Leides eest kvaliteetsed Skandinaavia brändiriided, sukelduvad aga nemadki kiiresti stangede vahele uudistama. Just nagu mina.

Holebrooki tuulekindel sviiter SIV, 205 €

Brändina on Holebrook läbinisti jätkusuutliku moe esindaja. Kõik kasutatavad materjalid on alati võimalikult looduslikud: orgaaniline puuvill, alpaka, meriino. Suurem eesmärk ikka see, et mis tahes riideese peab olema loodud kestma. Moega ja hooaegadega niisiis ühte sammu ei käida ning uus kollektsioon tuleb välja ainult kaks korda aastas: suvel ja talvel.

Samuti on Holebrook öelnud, et ei osale iial üheski musta reede tüüpi allahindluskampaanias, mis toetaks vastutustundetut tarbimist ja elustiili. Nii nagu Holebrook ees, ei tee seda ka Nautical Partnersi esindus.

Aeglase moe esindajad

Olgu öeldud, et Kakumäe sadamas asuv esinduspood on Eestis ainus, kes üldse Holebrooki ja Pelle Pettersoni müüb. Neist viimane, Pelle – nagu teda salongi esindajatega edaspidi hellitavalt eesnime pidi kutsume – on samuti klassikalise disainiga Rootsi riidebränd ja nii nagu Holebrook, slow fashion’i ehk aeglase moe esindaja. See tähendab, et disain on loodud kestma ja mõeldud kandmiseks mitu hooaega järjest. Viimasel ajal, kus inimeste teadlikkus sellest, milline on kas või ühe lihtsa puuvillase T-särgi eluring ja kui palju vett selle tootmiseks kulub (ligi 2700 liitrit), ning vaatame kiirmoe asemel üha rohkem aeglase moe poole, on iga uue sellise brändi avastamine kui sõõm värsket õhku.

Pelle Pettersoni tepitud jope LEVO, 179 €

Kuigi need kaks Skandinaavia brändi on oma olemuselt võrdlemisi sarnased, on neis omajagu erinevat. Neist viimane, Pelle Petterson paistab silma rohkem just oma tehnilisusega. Kellele kõlas ehk nimi juba pisut tuttavalt, siis tuletame meelde, et Pelle Petterson ongi ju ise legendaarne Rootsi purjetaja ja nagu nüüd välja tuleb, siis ka suurepärane disainer. Tema perebränd on selgelt välja kasvanud tema enda hobidest: värskes õhus liikumine, golf, purjetamine, suusatamine. Sellest kõigest annavad aimu ka rõivaste tehnilised omadused ja disain. Soe pesu, pehmed fliisid, tepitud joped ja purjetamisriided on ühtaegu ajatult stiilsed ning praktilised. Nüüd, vastu suve meelitab mehi esinduspoodi Pelle Pettersoni eriti esinduslik meeste lühikeste pükste valik – neid on rohkem kui kümnes erinevas värvitoonis.

Pelle Pettersoni vest SIROCCO, 139 €

Nagu väikesest poe ringkäigust näha, jagub mõlema brändi puhul palju avastamist. Eriti nüüd, kus äsja on kauplusesse jõudnud kevadsuvine kollektsioon.

Hoia kindlasti silm peal ka Nautical Partners Eesti Facebooki lehel, sest nüüd, kus ilmad lähevad aina ilusamaks, plaanivad nad kindlasti külastada oma pop-up-esindusega nii mõndagi suvist mereüritust.