KOGEMUSLUGU | Terapeut Ingrid Joya Tsirel: "Ma ei lahku kodust enam selle õlita!"

"Full Spectrum 30% imeilus õlipudel on mul alati käekotis"

Olles proovinud mitmeid erinevaid CBD õlisid, leidis ta just nimelt Zen Native-i toodetes hea kvaliteedi ja hinna suhte.

Igapäevane kaaslane

"Full Spectrum 30% imeilus õlipudel on mul alati käekotis" mainib Ingrid, et ilma selleta ta kodust enam ei lahku. CBD õlide puhul meeldib talle kõige rohkem nende multifunktsionaalsus. Näiteks Full Spectrum õli on olnud talle abiks nii avaliku esinemise eel lavanärvi rahustamiseks, stressi või ülepinge leevendamiseks kui valusa kurgu puhul ja ka kuiva naha või lõhenevate huulte kiirabiks.

CBD kui ilutoode

CBD nahaõli on üks Ingridi pikaajalisi lemmikuid: "See õli on ideaalne näokreemi alusõlina, aidates sügavuti niisutada kuiva, ketendavat või probleemset nahka." CBD on tugev looduslik antioksüdant, mis aitab inimesi, kellel on põletikuline, punetav ja akneline nahk. Õli kaitseb enneaegsete vananemisilmingute eest, tasakaalustab rasu tootmist, rahustab ärritust, soosib loomulikku kollageeni tootmist ja taastab karva kasvu.

Ilu algab seestpoolt! Akne, psoriaas ja ekseem, mille vastu paljud leiavad CBD-ga abi, vajavad kindlasti tuge ka seestpoolt. Selle jaoks tasub enda kosmeetika kuuri lisada ka seespidine CBD kasutamine - mõned tilgad CBD Kristall Seerumi või tugevamat, Full Spectrum CBD õli.

Foto: Kristjan Järv

Õnnelikud kliendid

Ingrid on terapeudina soovitanud CBD Full Spectrum õli ka oma klientidele, kes puutuvad kokku stressi, ärevuse, une- ja nahaprobleemide, erinevate põletikuliste seisunditega või valudega kehas. ,,Väga positiivne tagasiside ja soojad tänusõnad julgustavad mind soovitama seda väga mitmekülgset tervise- ja ilutoodet ka edaspidi,'' rõõmustab Ingrid. Ta toob ka välja mitmeid muresid, millele tema kliendid on leidnud leevendust: ,,Tean, et inimesed on CBD õli kasutades saanud tagasi rahuliku ööune, suutnud vähendada kohvi tarbimist ja suurendanud oma tööalast võimekust läbi parema fookuse hoidmise ja rahulikuma sisemise seisundi.''

CBD õlid võivad olla ka sinu tervisemurede lahenduseks.

