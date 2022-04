Grammyde jagamine on tavaliselt sündmus, kus moereeglid ei kehti. Muusikamaailma kõige vingema õhtuga kaasneb punane vaip, millel edevad staarid näitavad kõige efektsema disainiga kleite ja kostüüme, lootuses, et just nende valik levib erinevates sotsiaalmeedia kanalites kõige enam. Käesolev aasta ei ole mingi erand.