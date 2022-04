Ühel päeval tõi abikaasa mulle joonistusploki ja kulus vaid päev, et kogu vihik oleks täis kritseldatud. Seeläbi sain aru, et minus on meeletu soov luua ja ideedest juba puudust ei tule,” meenutab ta aega, kui lõpuks süttis temas tegutsemiskirg. „Seejärel võtsin ühe sammu korraga, sest soovisin igat hetke ja kogemust nautida, seadmata endale liiga suuri eesmärke. Võib öelda, et hüppasin lihtsalt avatud meelega pea ees tundmatusse ja kahetseda ei ole midagi. Kogu see teekond on olnud imeline!”