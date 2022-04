FOTOD | Ketlin Bachmanni kevadine kollektsioon on loodud rüütama unistajaid ja niitudel uitajaid

Kerge nostalgiaga üle valatud kollektsioon on inspiratsiooni saanud lapsepõlvest. Disaineril on alati olnud soov tabada seda lapselikku muretut nooti, kerget kulgemist ja vabadust. Selle aasta kevadine kollektsioon on etüüd helgusele — kleidid on rõõmsad ja vabad, õhulised ja õnnelikud… Loodud rüütama unistajaid ja niitudel uitajaid.