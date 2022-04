SUUR SÕNASTIK | Soovoolavus? Kväär? Aseksuaalsus? Õpime selgeks soolise identiteedi ja seksuaalse orientatsiooniga seotud mõisted

Seni oli asi lihtne — inimesed näisid cis-soolised ehk need, kelle sooidentiteet kattub bioloogilise sooga. Alati on leidunud aga inimesi, kes end nii ei määratle. Enamik neist lihtsalt varjas või varjab siiani oma olemust.

“Sooidentiteet on kõik see, mis moodustab inimese tunnetuse oma soost. Selle alla kuulub bioloogiline sugu (näiteks välised sootunnused, mille järgi määratakse sünnil inimese sugu, kuigi soo­tunnuseid on teisigi), juriidi­line sugu (sootähis doku­mentides), tunnetuslik sugu, sotsiaalne sugu (näiteks sooroll) ja sooline enese­väljendus. Kõik see on olemas ka mehel ja naisel, mitte ainult nii-öelda uutel identiteetidel,” selgitab Raud. “Igaüks võiks veidi mõelda, millest tema sooidentiteet koosneb. See on kasulik ja põnev harjutus enda tundmaõppimiseks. Kas seelikus mees pole enam mees? Kas tervisemurede tõttu emakaeemalduse läbinud naine ei ole enam naine? Millal keegi tundis, et ta on mees, naine, mittebinaarse soo­identiteediga, transsooline? Igaühel on oma teekond ja nad kõik on ainulaadsed.”

Raud ütleb, et inimese sugu pole tegelikult kunagi täiesti binaarselt määratletav (ainult mees või naine — toim), ei bioloogilises ega sotsiaalses mõttes. “Meie ühiskonnas on inimesed jaotatud