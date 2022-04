Vahel tasub suhtes keelt hammaste taga hoida, aga kindlasti mitte neil 4 hetkel

Kui paar enam omavahel ei räägi, on see suhtes ohumärk, aga samas mitte alati. Vahel ongi targem vaikida. Lihtsalt seetõttu, et olete samas ruumis, ei tähenda see kohe, et peaksite terve aja rääkima. Vahel on üks teist millegi muuga hõivatud, väsinud või ta lihtsalt soovib vaikust nautida, see on täiesti normaalne.