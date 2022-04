FOTOD | AMANJEDA by Katrin Kuldma uus kollektsioon paneb unistama Aafrika savannidest

AMANJEDA by Katrin Kuldma kevad-suvi 2022 kollektsioon näitab moodsalt kergete bleisrite meistriklassi. Brändile iseloomulikud superšikid meeste särgid, ülikonnad, bleisrid on nüüd võrdselt rikkalikus valikus olemas ka naistele. AMANJEDA by Katrin Kuldma valikus on nüüd ka šikid teksased kõikides klassikalistes teksatoonides. Teksapüksid valmistatakse mugavast stretch puuvillast nii meestele kui ka naistele täpselt oma mõõtude järgi.