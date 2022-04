Milline täpsus! Elizabeth II kuninglikes hoonetes kulutatakse kaks korda aastas kümneid tunde, et…

Inglismaal on mitmeid kuninglikke hooneid ja neis kõigis on kokku üle tuhande kella. Kui 26. märtsil kellasid keerati, tähendas see töötajatele ligi 40 tundi täpset ajastamist — kõik kellad oli vaja õigeks keerata, mis tähendas, et mõnda aega näitasid kuninglikes hoonetes kellad valet aega. Sellist täpsust nõudvat tööd on vaja teha kaks korda aastas, vahendab portaal Hello!.