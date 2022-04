Need on 5 põnevat fakti supermodell Bella Hadidi kohta, mida sa kindlasti veel ei teadnud

Hadid õppis ratsutama umbes samal ajal nagu kõndima ja kui teised modellid on avaldanud, et armastavad joogat ning sellega kaasnevaid mõjusid, siis Bellal on elu jooksul olnud sarnane suhtumine ratsutamisesse. 2015. aastal avaldas naine, et treenib isegi järgneval aastal toimuvateks olümpiamängudeks. Tema ema, Yolanda Foster, selgitas 2016. aastal, et tütre ratsutamisambitsiooni on kahjuks hakanud piirama Lyme’i tõbi.

“Aga ta on vastupidav ja keskendunud uuele suunale,” rääkis Foster ja lisas, et tema tütar muutub modellinduses aina edukamaks, ehkki peab iga päev rinda pistma kroonilise Lyme’i tõvega.

Fotograafia eriala New Yorgis

Enne, kui Hadid oma õe jälgedes poodiumile astus, elas ta New Yorgis, et omandada fotograafia eriala. Huvi fotograafia vastu oli Hadidil juba väikesest peale olemas, kuid tal läks aega, et kaamera ees olemisega kohaneda.

2014. aastal avaldas Bella ajakirjale Teen Vogue, et tegelikult ei olnudki tal unistust modelliks saada, see oli pigem tema õe Gigi unistus. “Nüüd naudin aga rohkem kaamerate ees olemist, olen õppinud rohkem valgustuse kohta ja tean paremini, kuidas liikuda ning poseerida, mis näeb hea välja ja mis mitte.”

Soov erineda õest

Hadid värvis ühel hetkel oma naturaalselt blondid juuksed brünetiks, et end oma kuulsast õest eristada. Tema sõnul on tal lihtsalt tumedam iseloom ning nüüd on inimestel lihtsam kahel õel vahet teha. “Mõnikord panen pähe blondi paruka ja mõtlen, et ehk värviks tagasi loomulikku värvi? Kuid tegelikult olen ma oma praeguse juuksevärviga rahul. Blondid naised on nii ingellikud. Mu õde suudab ka kõik ümber oma sõrme keerata,” mõtiskleb Bella.

Võrdlus teise kuulsa naisega

Bella sõnul võrreldakse teda kõige rohkem Jennifer Lawrencega, kellega ta kohtus silmast-silma esimest korda 2015. aastal. “Ma ei ole kindel, kas tema üldse seda teab, aga minu arvates me lõime silmsideme. Ja ma pidin ta kätt suruma, kui sisse astusin. See oli üpris imelik,” meenutab modell.

