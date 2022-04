FOTOD | Ivo Nikkolo avas Tallinnas Rotermanni kvartalis Eesti esimese uue kontseptsiooniga poe

Baltika Grupi jae arenduse ja opereerimise juht Marek Kornõšev rõõmustab, et projekt, mida on planeeritud enam kui poolteist aastat, on lõpuks valmis saanud. „Uus Ivo Nikkolo on mõeldud kaasaegsele naisele, kuid ainult toode ei muuda brändi atraktiivseks. Tahame, et uus hingamine ja kontseptsioon väljenduksid ka kogemuses, mida klient saab meie poes osteldes. Usume, et tänu maitsekale välimusele ja parimale klienditeenindusele on värskelt avatud pood meie sihtgrupile atraktiivsem kui kunagi varem,“ lisas Kornõšev.