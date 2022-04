Naised on hullud ja mehed on rämps! Julge üldistus, aga tuttav meile kõigile. “Naistel on kõrged ootused, mehed lasevad lihtsalt jalga, mõlemad sugupooled on üks suur pettumus.” Kui oled niimoodi vähemalt korra mõelnud või veel halvem, leiad end pidevalt niimoodi mõtlemast, siis kahju küll, aga suhe ei saagi õnnestuda. Teeme selgeks, miks.