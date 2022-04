Kas teadsid? Igapäevane mütsi kandmine võib põhjustada mitmeid ebameeldivusi

Mütsisõbrad on tõenäoliselt kursis kuulujutuga, et pidev mütsi kandmine võib lõpuks põhjustada juuste väljalangemist. “Minu patsiendid on mult selle arvamuse kohta palju küsinud ja ma saan aru, miks nad võivad jõuda järeldusele, et see on tõsi,” ütles UCLA Healthi dermatoloog Hayley Goldback ajalehele Time. Ta lisab, et lühidalt öeldes ei vasta see tõele — mütsi kandmine ei põhjusta juuste väljalangemist. Kuid siiski on oluline pöörata tähelepanu sellele, kui pingul on müts pea ümber. Ega see ei pigista? Kui pigistab, siis on müts sinu jaoks liiga väike. Juuste taastamisele spetsialiseerunud plastikakirurg dr Michael Wolfeld sõnab, et kõik, mis juuksefolliikuleid tõmbab või kisub, võib põhjustada juuste väljalangemist. Seega on oluline tagada, et müts ei oleks peanaha ümber liiga pingul.