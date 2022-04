Juba täna! Kevadine Tallinn Fashion Week toob helgust ja rõõmu

Donna Nordica esitleb moenädalal värsket kollektsiooni Suveöö. “Tegime kollektsiooni, mis pühendatud meie oma Eesti suvele ja üritustele, mis defineerivad meid just eestlastena, kus läbivad teemad on jaanipäev, sume suveöö ja pidu meie südames ning hakkasime kleite edasi tegema.” Donna Nordica loodab, et „Suveöö“ kollektsiooni kleidid toovad naiste hinge ilu ja meeltesse rõõmu, kui oma pere või sõprade ringiga viibitakse suvel koos, tähistatakse kooli lõpetamist või vanaema juubelit, jalutatakse mererannas kallimaga või otsitakse sõnajalaõit.

Siret Design toob Tallinn Fashion Weeki moelavale ajatu kollektsiooni, mis on rikastatud pärtikandite ja sära lummusega. “Dirty Martini kollektsioon on minu lähenemine modernsele õhturiietusele. Rõivad on klassikalised ja väga lihtsasti olemasoleva garderoobiga sobituvad. Kõikidel esemetel on erinevad graafilised pärltikandid ja vinüül-litritega tikitud pinnad, mis on tõeliselt heaks ülevaateks sellest, kui värske ja samas ajatu võib pärltikand olla,” tutvustab disainer Siret Esko kollektsiooni tagamaad. Üleni must-valge kollektsioon on inspireeritud meeste smokingutest, sigarisalongidest ja klassikalisest õhtusest riietusest. Üleni valged ja mustad komplektid on kõik kaunistatud graafiliste pärltikanditega, mis püüavad valgust ja säravad salapäraselt.