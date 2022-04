Laulja Anna Pärnojal (37) on terve virn raamatuid, mis lugemist ootavad, sest soov lugeda jääb argimöllule alatasa alla... “Tihti aga on nii, et mõni raamat peab pikalt oma õiget aega ootama, et saaksin selle siis täpselt õigel hetkel avada – kui aeg on küps. Ja mina ise selleks valmis.”