VIDEO | Milliseid kleidid on Kristiina Heinmetsa ja Evely Heleniuse garderoobis?

“Arvan, et Eestis pole ühtegi disainerit ja ühtegi kõige imelisemat kleiti nendelt disaineritelt, mida Evely ei omaks,” ütleb Kristiina oma sõbranna garderoobi kohta. “Tema garderoob on imeline just õhtukleitide osas, mida saame väga harva kanda. Tal on võimalus seda kordades rohkem teha ja iga kord hoolitseb Evely abikaasa selle eest, et tema naine näeks sel õhtul kõige ilusam välja,” jagab ta ilusaid sõnu.