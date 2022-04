VIDEO | Helle-Moonika Helme avaldab parimad paigad, kust leida second-hand moekaupa: minu riidekapis on ka 40sendiseid kleite

Tema välimuses püüavad pilku efektsed pärlehted, mis on kaasa toodud reisilt. “Tänane üritus on väga hea võimalus neid kõiki koos eksponeerida, igapäevaselt tööl ma nii ei käi.”

Kui Helle-Moonikalt küsida, mida on tema riidekapis ehk liigagi palju, vastab ta naerdes ja pikalt mõtlemata: “Kleite! Seelikuid ka! Kuigi kannan ka hea meelega teksaseid, mida mul on erinevates värvides.”

Sidet Eesti disainiga peab ta nõrgaks, see tähendab aga suuremat avastamisruumi. “Ma ei lähe mööda disaini, pigem klapitan stiili, värve, tegumoodi – see on viis, kuidas mina oma riidekappi kombineerin.”