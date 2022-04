VIDEO | Ženja Fokin avaldab oma kolm kevadist moelemmikut ja annab klassika-armastajatele lihtsa stiilisoovituse

Tuntud stilist jälgis Tallinn Fashion Weeki nii neljapäeval kui ka reedel. Neljapäevast tõi ta välja Only Basicu moeetenduse (vaata ülevaadet ja moeetenduse videot SIIT). “Mulle meeldis, et sitside-satside ja nunnude kleitide kõrval oli laval ka midagi kontseptuaalset, päris “moetoitu”. Noored on alati väga-väga andekad ja sel pole otsa ega äärt. Väga hea meel, et ei mõelda vaid, mis on järgmiseks moes, vaid mis on kogu (kollektsiooni - toim) kontseptsioon. Nägin kogu selle esteetika juures margielalikku ja johngallianolikku vormide mängu – see oli väga-väga pinev,” muljetab Ženja.